شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أقوم بدورى على أكمل وجه وصورتى المتداولة لا تمت للواقع بصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب عام منتخب مصر، أن السوشيال ميديا باتت تمثل خطرا كبيرا فى الترويج للشائعات، لافتا إلى أن الصورة التى قام البعض بترويجها لا تمت للواقع بصلة، والراغبون فى مهاجمتى يتصيدون الأخطاء لى.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "إنه كان يشاهد المباراة بالأمس وفقا للخطة الموضوعة من كيروش، ويقوم بدوره على أكمل وجه ولا يلتفت لمثل هذه الأمور".

وأضاف مدرب عام منتخب مصر أنه مندهش أيضا من الأخبار التى يتم ترويجها أنه ليس له دور فى جهاز المنتخب، قائلا: "إن كيروش يحترم جميع المساعدين والكل له دور معين والنتيجة تؤكد ذلك".

وتابع ضياء السيد أنه يلقى كل تقدير من كيروش وله الكثير من الأدوار، معلقا: "لو مليش دور أو أى حد ملوش دور كيروش مش هيقعده فى الجهاز يوم واحد، دا راجل أجنبى عايز ينجح وبس".

وعن محمد صلاح، قال ضياء السيد: "صلاح يقوم بدور قائد المنتخب بشكل رائع، ونجح بشكل كبير فى البطولة الأخيرة فى لم الشمل وخلق روح جديدة بين اللاعبين قادتهم للمباراة النهائية".

وأضاف ضياء السيد أن المعسكر المقبل سينطلق يوم 20 مارس ونشكر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على موقفهم وتعديل مواعيد المباريات بحيث يكون اللاعبين على أتم الاستعداد للمباراتين أمام السنغال.

وأوضح مدرب المنتخب أن كيروش سيعود غدا إلى القاهرة بشكل نهائى بعد انتهاء إجازته، ويتابع كل كبيرة وصغيرة وهو راجل شاطر ويعرف كيف يستعد لهذه المواجهات ويستغل كل دقيقة، موضحا أن كيروش عنده ظروف خاصة تسببت فى تأخر عودته.