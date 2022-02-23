شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق: شرف لى أن أكون خليفة وليد سليمان وسعيد بهدفى مع الأهلي فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب زياد طارق، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المقاصة برباعية وتسجيل هدف، وعلى الأداء الجيد من بداية المباراة وتسجيل هدف بعد وقت قليل من المشاركة خلال اللقاء.

وقال زياد خلال تصريحات لقناة الأهلي: "أمي هي البركة وكل شيء في حياتي ولا أستطيع وصفها لأنها بالنسبة لي كل شيء، وأشكر عادل عبد الرحمن الذي بذل مجهودا معى في قطاع الناشئين مع فريق 1997 ونصائحه الدائمة لي وثقته في".

وعن تصريح وليد سليمان نجم الأهلي بأن زياد طارق هو خليفته في الملاعب، رد قائلا: "شرف كبير ومسئولية كبيرة أن يقول علىّ الحاوي مثل هذا الكلام وأتمنى تحقيق نفس إنجازاته مع الأهلي".

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراتين مؤجلتين فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري العام.