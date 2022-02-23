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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة ، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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