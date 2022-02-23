7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.