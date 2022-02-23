شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى نسر مباراة المقاصة.. والأهلى: مستوى أكثر من رائع.. استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الموزمبيقى لويس ميكيسونى، الجناح الهجومى للنادى الأهلى، بلقب "نسر" مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، أحرز منها ميكيسونى هدفين.

وأشادت المنصات الرسمية للأهلى بأداء ميكيسونى، قال حساب الأهلى على تويتر: "نسر مباراة اليوم لاعبنا لويس ميكيسونى، بمستوى أكثر من رائع وتسجيل هدفين فى شباك المقاصة.. استمر".



الأهلي

وحقق فريق الأهلى فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلى we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري، فى المسابقة التى يعود لها الأهلى بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلى فى الوصول للنقطة 22 فى صدارة الدورى ويتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط فى المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الأهلى مباراة المقاصة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود وحيد فى الدفاع واليود يانج وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة فى الوسط ولويس ميكيسونى وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: على لطفى وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.