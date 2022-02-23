شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وتعادل الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية على صعيد الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على الشمس بنتيجة 35/21، وسبورتنج على طلائع الجيش 37/31، والأوليمبي على أصحاب الجياد 34/27، والحوار على 6 أكتوبر 31/23، والطيران على المعادى 34/29، والزهور على هليوبوليس 37/26، وهليوليدو على الجزيرة 24/23، وسموحة على استاد المنصورة 38/20، بينما تعادل البنك الأهلى مع الزمالك 27/27، حيث تنطلق المرحلة النهائية الإثنين المقبل لتحديد البطل.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى إطار تاسع جولات دورى المحترفين للمرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق عن إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط .

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد محدود لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.

ويتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة التاسعة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة . فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.