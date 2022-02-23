شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: فضلت إراحة بعض اللاعبين بسبب صن داونز.. ومنحت الفرصة لميكيسونى بالوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء اللاعبين في مباراة مصر المقاصة، والفوز العريض الذي تحقق برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن الفريق تحكم في إيقاع المباراة من بدايتها حتى نهايتها.

وقال المدير الفني للأهلي إنه قام بإراحة بعض اللاعبين لتجهيزهم بدنيًّا لمواجهة صن داونز، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين كانوا في حاجة إلى الراحة لأنهم شاركوا في كأس الأمم الأفريقية ثم كأس العالم للأندية، ثم كان السفر إلى السودان لخوض مباراة الهلال وقدموا مباراة جيدة رغم حالة أرضية الملعب.

وتساءل موسيماني: "متى سوف أمنح راحة للاعبين مثل الشناوي والسولية. إصابات اللاعبين بسبب الأحمال الزائدة، وأريد أن أحافظ على اللاعبين، لأن لدينا مباريات مهمة مقبلة ما بين أفريقيا والدوري".

وعبر موسيماني عن سعادته بالأداء المميز الذي قدمه لويس ميكيسوني في المباراة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على منحه الفرصة في وقت معين لإظهار نفسه حتى يكون ذلك حافزًا له خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تأقلم أى لاعب في فريق كبير مثل الأهلي أمر صعب، كما أكد سعادته بالأداء الذي قدمه رامي ربيعة.

وقال المدير الفني للأهلي إنه يعمل بكل طاقته مع الفريق والدوافع لدى اللاعبين تأتى تباعًا، مشيرًا إلى أن قميص الأهلي عظيم وحلم كبير لأي لاعب أن يرتديه، خاصة أنه يتيح له اللعب فى أفريقيا وكأس العالم للأندية.