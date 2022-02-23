شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: فريقنا ترك بصمة عقب تصدر الدورى المصرى برصيد 22 نقطة يوم 22/2/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة عقب الفوز على مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، وقالت صفحة الأهلى: "فريقنا يترك بصمته فى يوم مميز بالفوز على مصر المقاصة بنتيجة 4-0، ليتربع على قمة جدول الدوري برصيد 22 نقطة".

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري العام.