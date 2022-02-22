الأدوار الإقصائية تصيب النصر بفوبيا الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 35 لقاء إقصائيا جمعت قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر في المسابقات المحلية بمختلف أسمائها، فيما تواجها مرة بدوري أبطال آسيا في نسخته الماضية وفاز الهلال أيضا 2/ 1.

وطوال مشوار الفريقين الذي يمتد لأربعة عقود ونصف بعد أن بدأ منذ موسم 1976، وحتى يوم أمس الأول عقب مواجهتهما بربع كأس الملك (2/ 1 للهلال)، كان الهلال الأكثر فوزا بواقع 22 مباراة، مقابل 13 انتصارا للنصر في الأدوار الإقصائية.

توسيع فارق

ولم يتوقف فوز الهلال على النصر أمس الأول عند زيادة عدد الانتصارات في الأدوار الإقصائية، بل وسع عن نده التقليدي سنوات المنافسة على لقب كأس الملك، ليغيب عن النصر 32 عاما.

وتعود آخر بطولة للنصر في كأس الملك إلى عام 1990 عندما خاض النهائي أمام التعاون وكسبه بهدفين، بعكس نظيره الهلال الذي حقق اللقب آخر مرة في موسم 2020.

كما أن النصر دخل عامه الـ34 دون أن ينجح في إقصاء الهلال من كأس الملك.

زيادة معاناة

ولم يكتف الهلال بهذا الحضور في كأس الملك على حساب النصر، حيث زاد أيضا معاناة جاره في عدم الفوز عليه في كأس الملك منذ عام 1988 بعد أن فاز النصر 1/ 0، ليكمل الهلال بسط نفوذه في البطولة بتحقيق الفوز الثامن مقابل 4 انتصارات للنصر في هذه البطولة.

وعقب تغيير مسمى البطولة إلى دوري الأبطال لكأس خادم الحرمين الشريفين ذهابا وإيابا، كان للنصر حضوره في موسمي 1994 و2001.

عودة بعد توقف

وتوقفت البطولة منذ عام 1990 ثم عادت في 2008 تحت مسمى كأس الملك للأبطال، وفيها التقى الهلال والنصر في نسخة 2009 وتعادلا 1/1 في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم 0/0 في الإياب ليبلغ الهلال الدور نصف النهائي مستفيدا من تسجيله هدفا بأرض

النصر في الذهاب.

والتقى الفريقان مجددا في نسخة 2010 بالدور نصف النهائي، وانتهت المباراة الأولى بفوز الهلال 5/ 3.

وشكل نهائي 2015، قصة أليمة للنصر بعد أن عادل لاعب الهلال محمد جحفلي هدف النصر في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي حيث كسب الهلال البطولة بجدة بعد أن حسمها بركلات الترجيح.

المواجهات الإقصائية بين الهلال والنصر

- كأس الملك: 12 مباراة، كسب الهلال 8 مواجهات والنصر 4

- كأس ولي العهد: 9 مباريات، كسب الهلال 7 والنصر 2

- الدوري (المربع الذهبي): 4 مباريات، فاز النصر 3 مرات مقابل فوز للهلال

- كأس الأمير فيصل بن فهد: مباراتان، كسبهما النصر

- كأس السوبر: مباراتان كسب الهلال واحدة والنصر واحدة

- الدورة التصنيفية: مباراة كسبها النصر

- الدوري المشترك: مباراة كسبها الهلال

- دوري أبطال آسيا: مباراة كسبها الهلال

- البطولة العربية: مباراتان كسبهما الهلال

- كأس المؤسس: مباراتا ذهاب وإياب بنصف النهائي، تعادلا في الأولى وكسب الهلال الثانية

أبرز المواجهات الإقصائية بينهما في البطولة

- عام 1964: جرت أول مواجهتين بينهما، انتهت الأولى 1/1، والثانية 1/ 0 للهلال

- عام 1965: فاز الهلال 4/ 2

- عام 1966: فاز الهلال 2/ 0

- عام 1967: التقيا ذهابا وإيابا فاز النصر 3/ 1 ذهابا، والهلال 2/ 0 إيابا

- عام 1976: فاز النصر بركلات الترجيح في المربع الذهبي

- عام 1981: فاز النصر 3/ 1

- عام 1987: فاز النصر 1/ 0

- عام 1988: فاز النصر 1/ 0

- عام 1989: تواجها في النهائي وتوج الهلال بفوزه 3/ 0

- عام 2009: تعادل 1/1 ذهابا، و0/0 إيابا

- عام 2010: فاز الهلال 5/ 3 ذهابا، وتعادلا 0/0 إيابا

- عام 2015: تواجها في النهائي، ففاز الهلال بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي 1/1

- عام 2017: فاز الهلال 2/ 0