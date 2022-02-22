مراهق يهزم بطل العالم في الشطرنج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الأستاذ الهندي الكبير راميشبابو براجناناندا البالغ من العمر 16 عاما، مفاجأة مدوية وفاز على المصنف الأول على العالم في الشطرنج، النرويجي سفن ماجنوس كارلسن خلال بطولة جرت عبر الإنترنت، لينال إشادة واسعة في بلاده.

وفاز براجناناندا على كارلسن (31 عاما) في 39 حركة فقط ليفوز بلقب بطولة «ايرثينجز ماسترز» للشطرنج السريع أمس الأول، بحسب ما أعلنت هيئة الرياضة التابعة للحكومة في الهند، عبر حسابها على شبكة «تويتر».

وبحسب وسائل الإعلام الهندية فهذا هو الفوز الأكبر حتى الآن لبراجناناندا، الذي أصبح أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم للمرة الأولى في 2013.

وبات براجناناندا ثالث لاعب هندي بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا، ينجح في الفوز على كارلسن.