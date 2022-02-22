أزمة «قلوب» في الاتحاد قبل ديربي جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المدير الفني لفريق الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، أزمة حقيقية قبل خوض ديربي جدة أمام الند التقليدي الأهلي السبت المقبل، ضمن الجولة الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن لحق ثنائي قلب الدفاع عمر هوساوي وزياد الصحفي بقلب الدفاع الآخر، المصري الدولي أحمد حجازي في قائمة المصابين.

وأصيب هوساوي والصحفي خلال مواجهة الفريق الماضية بالدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي شهدت تأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه 2/ 1، وتم تشخيص إصابتيهما بشد في عضلة الفخذ قد تمنعهما من المشاركة في الديربي.

وسبق الصحفي وهوساوي في الغياب والتعرض للإصابة، أحمد حجازي منذ مشاركته مع منتخب بلده في بطولة أمم أفريقيا الحالية، كما لا يزال مستمرا في الغياب، حيث يؤدي حاليا تدريبات تأهيلية.

ولن يكون أمام كونترا سوى الاعتماد على الثنائي حمدان الشمراني وعبدالله الحافظ للعب كقلبي دفاع أمام الأهلي، وذلك حال لم يتم إلحاق هوساوي والصحفي بالمباراة، خاصة وأن الحافظ والشمراني أبديا تفاهما كبيرا في الدقائق الأخيرة من مباراة التعاون بكأس الملك.

في المقابل، ينتظر أن يعود صانع اللعب، إيغور كورنادو للمشاركة في الديربي بعد فترة غياب طويلة بداعي إصابته بتمدد في الرباط خلال مباراة الاتحاد أمام الرائد بالدور الأول لدوري المحترفين.