شكرا لقرائتكم خبر أزمة «قلوب» في الاتحاد قبل ديربي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصيب هوساوي والصحفي خلال مواجهة الفريق الماضية بالدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي شهدت تأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه 2/ 1، وتم تشخيص إصابتيهما بشد في عضلة الفخذ قد تمنعهما من المشاركة في الديربي.
وسبق الصحفي وهوساوي في الغياب والتعرض للإصابة، أحمد حجازي منذ مشاركته مع منتخب بلده في بطولة أمم أفريقيا الحالية، كما لا يزال مستمرا في الغياب، حيث يؤدي حاليا تدريبات تأهيلية.
ولن يكون أمام كونترا سوى الاعتماد على الثنائي حمدان الشمراني وعبدالله الحافظ للعب كقلبي دفاع أمام الأهلي، وذلك حال لم يتم إلحاق هوساوي والصحفي بالمباراة، خاصة وأن الحافظ والشمراني أبديا تفاهما كبيرا في الدقائق الأخيرة من مباراة التعاون بكأس الملك.
في المقابل، ينتظر أن يعود صانع اللعب، إيغور كورنادو للمشاركة في الديربي بعد فترة غياب طويلة بداعي إصابته بتمدد في الرباط خلال مباراة الاتحاد أمام الرائد بالدور الأول لدوري المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة «قلوب» في الاتحاد قبل ديربي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.