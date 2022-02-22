شكرا لقرائتكم خبر سيناريو ونتيجة واحدة لربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نادرا ما يحدث في عالم كرة القدم توافق نتائج وسيناريو مباريات دور كامل بعضها مع بعض. حدث ذلك في مباريات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، حيث انتهت مبارياته الأربع التي جرت أمس الأول بنتيجة واحدة (2/ 1).

وتأهل إلى الدور نصف النهائي، الهلال بفوزه على النصر، والاتحاد بتغلبه على التعاون، والشباب بفوزه على الأهلي، والفيحاء بتغلبه على الباطن.

ولم يكن التشابه في النتائج هو الأمر الوحيد لكن أيضا كان هناك تشابه في سيناريو المباراة، خاصة في تسجيل هدف الفوز، حيث جاءت الأهداف الأربعة من ضربات جزاء احتسبت في الوقت القاتل من المباريات.

يذكر أن ثلاث من هذه المباريات قادها طواقم تحكيم أجنبية، فيما قاد مباراة الباطن والفيحاء طاقم سعودي بقيادة الحكم رائد الزهراني.

جزائيات حسمت التأهل

1 - الفيحاء والباطناستمرت المباراة حتى الأشواط الإضافية ليسجل فريق الفيحاء هدف الفوز من ضربة جزاء مع الدقيقة 117.

2 - التعاون والاتحادنجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف الفوز للاتحاد من ضربة جزاء مع الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

3 - النصر والهلال عند الدقيقة 80 يسجل سالم الدوسري هدف الهلال الثاني في مرمى النصر من ضربة جزاء.

4 - الشباب والأهليعند الدقيقة 86 سجل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني له ولفريقه الشباب من ضربة جزاء.