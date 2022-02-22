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60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

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- بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي أمس اجتماعا تنسيقيا لبحث كافة الترتيبات الخاصة لمباراة المنتخب أمام نظيره السنغالي بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، والمقررة يوم 25 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتم الاجتماع بحضور ممثلي الجهات الأمنية والرقابية المعنية والمدير التنفيذي لاستاد القاهرة والاتحاد المصري.

وأكد صبحي أن الدولة بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب، وتعمل على تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والإياب، وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من الشهر ذاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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