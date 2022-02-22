شكرا لقرائتكم خبر 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي أمس اجتماعا تنسيقيا لبحث كافة الترتيبات الخاصة لمباراة المنتخب أمام نظيره السنغالي بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، والمقررة يوم 25 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتم الاجتماع بحضور ممثلي الجهات الأمنية والرقابية المعنية والمدير التنفيذي لاستاد القاهرة والاتحاد المصري.

وأكد صبحي أن الدولة بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب، وتعمل على تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والإياب، وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من الشهر ذاته.