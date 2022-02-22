60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

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وتم الاجتماع بحضور ممثلي الجهات الأمنية والرقابية المعنية والمدير التنفيذي لاستاد القاهرة والاتحاد المصري.
وأكد صبحي أن الدولة بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب، وتعمل على تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والإياب، وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة.
ومن المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة.
وتقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من الشهر ذاته.
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