في ليلة تألق ميكيسوني.. الأهلي يستعرض ويتغلب على المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تغلب الأهلي على منافسه فريق مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

تقدم الأهلي عن طريق لاعبه لويس ميكيسوني في الدقيقة 13، بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة.

وفي الدقيقة 15، عزز ميكيسوني تقدم الأهلي مسجلأً الهدف الثاني له ولفريقه بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة 43، أحرز حسين الشحات ثالث أهداف الأهلي بعد تمريرة سحرية من أفشة وصوبها على يسار محمد مجدي حارس المقاصة، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعب الأهلي الشاب زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء لمصر المقاصة.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقاطة، فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة الثامنة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.

ودخل المقاصة مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ في الدفاع، علي المصري – سيرجي إريك – محمد محسن ليلة في الوسط، حسام عبد الواحد – كريم حلاوة – رشيد أحمد في الهجوم

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من، أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.