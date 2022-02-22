شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى عن ميكيسونى: الظاهر الماكينة بدأت تطلع قماش وأتمنى الاستمرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى عبد الغنى، نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى أن يستمر الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح النادى الأهلى فى تألقه بعد تسجيله هدفين فى فوز الأهلى على مصر المقاصة برباعية نظيفة فى بطولة الدورى.

وكتب مجدى عبد الغنى عبر موقع "تويتر": "الظاهر الماكينة بدأت تطلع قماش.. ميكيسونى سجل هدفين فى دقيقتين.. أتمنى أنه يستمر على المستوى المميز ويصنع الفارق فعلاً مع الأهلى ويثبت جدارته.. إحنا اللى يهمنا فى النهاية أن أنديتنا المصرية لما تجيب محترف يكون لاعب مميز ويستحق يشارك أساسى ويستحق المبالغ الكبيرة اللى بتدفع فيه".

وكان مجدى عبد الغنى قد هاجم الأندية المصرية التي تتعاقد مع لاعبين أجانب بمبالغ كبيرة ولا تستفيد منها، وضرب مثالا للموزمبيقى لويس ميكيسونى الذى رد بقوة في مباراة الأهلى والمقاصة وسجل هدفين.

وسجل لويس ميكيسونى هدف التقدم فى الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذى صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسونى الذى سددها بيمينه فى الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسونى تقدم الأهلى وسجل الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة فى شباك الفريق الفيومي.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.