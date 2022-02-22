شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف مباريات الدورى المصري اليوم الثلاثاء، حيث شهد اليوم إقامة 3 مباريات تم تسجيل 5 أهداف فيها، وكان النصيب الأكبر لفوز فريق الأهلى على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات الدورى اليوم كالتالي:

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان ،وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.