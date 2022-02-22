شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها سفر أحمد سيد زيزو إلى المغرب للانضمام للزمالك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

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