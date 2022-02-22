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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها سفر أحمد سيد زيزو إلى المغرب للانضمام للزمالك بعد تعافيه من فيروس .

المصرى يختتم تدريباته.. والشعباني يحذر من الاستهانة بإيسترن كومباني

اختتم فريق النادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة العاشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غدا الأربعاء على ستاد برج العرب.
الأهلى يهزم طلائع الجيش فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة  3/0 فى إطار مواجهات الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

 

إعارة لاعب الأهلي إلى ميتشالوفتسي السلوفاكي

نجح نادي زيمبلين ميتشالوفتسي السلوفاكي في استعار محمد أحمد بيسو لاعب الأهلي والمعار إلى نادي زيزكوف التشيكي حتى نهاية الموسم الحالي، وتم قيد اللاعب في آخر أيام القيد بالدوري السلوفاكي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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