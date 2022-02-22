شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والجونة في بطولة الدوري ويديرها الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه سامي هلهل ومحمود عامر ومصطفى عثمان وعمرو الشناوي ورجب محمد.

ويدير مباراة إيسترن كومباني والمصري كل من محمد إبراهيم ومحمود أبو الرجال وتامر رشاد ومحمد عبد الحافظ ووائل فرحان وعمر فتحي.

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمته الأولى مع الفريق استعدادًا لملاقاة الجونة مساء غد الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام.

وانضم إلى القائمة لأول مرة منذ ارتداء قميص الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية الفلسطيني خالد النبريصي بجانب عودة الدولي باهر المحمدي وجان موريل بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، في حين غاب استمر غياب محمد فوزي ومحمد الشامي.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم .. أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي في خط الهجوم.

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة ستكون الأولي للجهاز الفني الجديد بقيادة حمد إبراهيم مديرًا فنيًا والدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.