شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22/ 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، إن عمار سيعود إلى القاهرة بعد 10 أيام، على أن يتوجه إلى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة.
يحضر، اليوم، الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ويضم ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى فى استاد السلام.
ويهدف الجهاز الفنى من متابعة اللقاء إلى متابعة اللاعبين الدوليين فى النادى الأهلى قبل المعسكر المقبل لمباراتىّ السنغال فى تصفيات كأس العالم، بجانب تقييم محمد هانى الظهير الأيمن وياسر إبراهيم قلبى الدفاع لتقديم تقرير عنهما للخواجة لتعويض غياب أكرم توفيق وأحمد حجازى.
بعد غياب ما يقرب من 58 يوماً يعود محمد الشناوي لقائمة الأهلي في المباريات فقد كانت أخر مباراة تواجد فيها الشناوي مع الأهلي هي مباراة فيوتشر يوم 26 ديسمبر الماضي في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري والتى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله ، وبعدها توقفت مشاركة الشناوي مع المارد الأحمر.
وطوال الفترة الماضية غاب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي ، وكان الغياب أولاً بسبب تواجد الحارس الدولي مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.