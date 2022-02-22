شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22/ 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، إن عمار سيعود إلى القاهرة بعد 10 أيام، على أن يتوجه إلى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة.

يحضر، اليوم، الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ويضم ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى فى استاد السلام.

ويهدف الجهاز الفنى من متابعة اللقاء إلى متابعة اللاعبين الدوليين فى النادى الأهلى قبل المعسكر المقبل لمباراتىّ السنغال فى تصفيات كأس العالم، بجانب تقييم محمد هانى الظهير الأيمن وياسر إبراهيم قلبى الدفاع لتقديم تقرير عنهما للخواجة لتعويض غياب أكرم توفيق وأحمد حجازى.

محمد الشناوي يعود لمباريات الأهلي بعد غياب 58 يوماً