شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مصطفى محمد بذل مجهود بدنى فى أمم أفريقيا ونسى المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بذل مجهودات بدنية للغاية في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة 2022 بالكاميرون ، ولكن نسى المرمى و بالتالي لم يحرز أهداف .

أضاف عماد متعب في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس أن مهام المهاجم في الماضى تختلف عن الآن خاصة في ظل تغير خطط اللعب في معظم الفرق والاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3.

من ناحية أخرى، تحدث ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وقال: "كنا نتمنى تحقيق أمم إفريقيا ولكن الأهم هو رضا الجماهير عن أداء المنتخب وعودة الجماهير لدعم المنتخب من جديد بخلاف دعم القيادة السياسية".

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "العلاقة مع كيروش رائعة واعتبره مدرسة تدريبية تمشي على الأرض، ومحمد شوقي مدرب كبير وسيكون مدرب واعد بسبب خبراته في العمل مع المنتخب وسيكون له شأن كبير في التدريب ونفس الكلام بالنسبة لعصام الحضري".

وتابع: "مستغرب إن الناس مش عاجبها دور محمد صلاح مع المنتخب وصلاح طلب من الجميع مساندة المنتخب وهذا أمر طبيعي، مشددا على أن الجميع على قلب رجل واحد وسعيدين بالعمل الجماعي الذي قام به المنتخب في أمم إفريقيا.

وأردف: "كيروش يكلفنا في عمل مهام خاصة من خلال متابعة مباريات الدوري المصري والجهاز الفني للمنتخب يعمل لمدة 12 ساعة يوميا، ونحن متماسكين ونعمل كفريق واحد ولا نركز على الرد على الانتقادات التي توجه لنا واختلاف الآراء الفنية فوق رأسي، ولكن في النهاية هدفنا المنتج النهائي يخرج بشكل جيد.

وأكد أن كيروش لديه الخبرات الكافية للتعامل مع الإعلام وفي بعض الأوقات يطلب مننا التناقش في بعض الآراء من الخبراء والنقاد وهو مدرسة تدريبية نتعلم منها موجها الشكر للدكتور محمد أبو العلا 45 يوم اعجاز من حيث الاستشفاء والاستمرارية في البطولة.