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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. "زيزو" يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره غزل المحلة، بينما التقى الاتحاد السكندرى نظيره إنبى، وفى الختام واجه الأهلى فريق مصر المقاصة.
الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري
حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.
إنبى يهزم الاتحاد السكندرى 1 - 0 ويقفز للمركز الثامن بالدوري
حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
غزل المحلة يتعادل مع سيراميكا سلبياً فى الدوري المصري
تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان .
جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز
تصدر أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 أهداف بينما جاء مروان حمدى مهاجم فريق سموحة بالمركز الثانى و محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى بالمركز الثالث و الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم فريق الاهلى بالمركز الرابع جميعهم بنفس عدد الاهداف .