شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل الحديث عن تجديد اللاعبين لما بعد لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك إغلاق ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لحين الانتهاء من مواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وترغب إدارة الزمالك في فرض مزيد من التركيز للاعبين قبل المباراة الحاسمة، خاصة أن الفريق يحتاج للفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة بالبطولة، وأي نتيجة بخلاف الفوز ستقرب الزمالك من توديع البطولة من دور المجموعات.

وحددت إدارة الزمالك 3 لاعبين للتجديد لهم وهم المغربي اشرف بن شرقي والحارس الدولي محمد أبو جبل ولاعب الوسط طارق حامد، في حين صرفت الإدارة النظر عن التجديد للمغربي محمد أوناجم، فيما يظل موقف رزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا معلقا لحين تقديم مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، انتهت إدارة الكرة بنادي الزمالك من إعداد تقرير شامل لرفعه إلى مجلس إدارة النادي، يتضمن المراكز التى يحتاجها الفريق في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه، وكذلك اللاعبين الراحلين، واللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الزمالك في الصيف المقبل عقب رفع إيقاف القيد في النادى.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن أمير مرتضى المشرف على الكرة عرض على إدارة النادي قائمة تضم ما يقرب من 15 لاعبا سيتم اختيار الأفضل بينهم للانضمام للزمالك وفقا لاحتياجات الفريق، كما تضمن التقرير خطة كاملة عن مستقبل الفريق في المواسم المقبلة.