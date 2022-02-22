الارشيف / اخبار الرياضه

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدورى المصري اليوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات أهمها كان فوز فريق الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات الدورى اليوم كالتالي:

الاهلى يقسو على المقاصة

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

790610fba4.jpg

انبى يهزم الاتحاد

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى  بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وجاء من هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة لمروان داوود على الجانب الأيسر الذي مررها لداخل منطقة الجزاء وسددها إيبوكا من لمسة واحدة لتمر بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

526fd09b40.jpg

سيراميكا يتعادل مع المحلة

تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان ،وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10  مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.

810b159e65.jpg

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا