شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدورى المصري اليوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات أهمها كان فوز فريق الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات الدورى اليوم كالتالي:

الاهلى يقسو على المقاصة

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

انبى يهزم الاتحاد

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وجاء من هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة لمروان داوود على الجانب الأيسر الذي مررها لداخل منطقة الجزاء وسددها إيبوكا من لمسة واحدة لتمر بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

سيراميكا يتعادل مع المحلة

تعادل غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا في المباراة التي جمعتهما ، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري علي استاد عثمان أحمد عثمان ،وبهذه النتيجة ، يستمر سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

فيما احتل غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.