شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: الفوز على المقاصة برباعية مكسب كبير.. ومباراة صن داونز تحدٍ قوي لصدارة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان مدرب عام الأهلي أن الفوز على المقاصة برباعية مكسب كبير وجاء على فريق كبير مثل المقاصة، مضيفا:"أعددنا اللاعبين جيدا وكانوا في قمة تركيزهم رغم الغيابات الكثيرة ولكنها كانت مقصودة من موسيماني لرغبته في منح عدد من اللاعبين الفرصة".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "الشحات وأفشة وميكيسوني وأدى بشكل جيد وحسام حسن يعود للمشاركة ومحمد محمود والنتيجة والأداء مرضيين، وهناك نقلة كبيرة لبطولة إفريقيا ومباراة صن داونز من أجل الاستعداد الجيد لهذه المواجهة الصعبة".

أوضح: "دائما موسيماني كان يفكر في تسجيل هدف لفك التكتل وأفضل وقت لتسجيل الهدف الثاني بعد الهدف الأول لأن تركيز الخصم يكون أقل، وحالة اللاعبين بدنيا وذهنيا جيدة ونتمنى البناء على ذلك في الفترة القادمة، لأن مباراة صن داونز تحدي كبير لصدارة المجموعة والمنافسة على الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أردف قمصان: "موسيماني لديه ثقة في كل اللاعبين وجميعهم لاعبين مميزين وخير دليل اللعب في كأس العالم للأندية وأمام مونتيري المكسيكي وتحقق الفوز رغم الغيابات المؤثرة وكريم فؤاد ومحمد هاني عوضوا غياب أكرم توفيق وكذلك رامي ربيعة الذي أدى يشكل جيد مع عودة محمد الشناوي، والفترة القادمة ستشهد منافسة قوية بين كل اللاعبين وهو ما يصب في صالح الفريق بشكل عام".

أضاف: "لدينا تحدي أكبر في بطولة إفريقيا ولكن ثقافة لاعبي الأهلي قادرة على الفصل بين البطولات وتحقيق مستويات قوية في البطولة الإفريقية".