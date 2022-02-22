شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الاهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره غزل المحلة بينما التقى الاتحاد السكندرى مع إنبى و في الختام واجه الاهلى فريق مصر المقاصة .

الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.