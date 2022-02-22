شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة.. استمرار تقدم الأهلي على المقاصة بثلاثية ونزول السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على دفاع الفريق الفيومي في محاولة لحسم المباراة مبكرا خاصة من الجبهة اليسرى، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة في أول 5 دقائق، وتسلم محمد شريف كرة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الـ18 وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الفيومي.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسوني تقدم الأهلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى المقاصة بعد تسجيل الهدفين وسدد حمدي فتحي تصويبة قوية على مرمى الفريق الفيومي في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة، ولم يهدد المقاصة مرمى محمد الشناوي طيلة أول 30 دقيقة من عمر المباراة.

وهدد ياسر إبراهيم مرمى المقاصة بكرة رأسية في الدقيقة 33 ولكن أمسك بها محمد مجدي حارس المقاصة، ومنع مرماه من استقبال الهدف الثالث، وهدد رشيد أحمد لاعب المقاصة لاعب الأهلي في الدقيقة 35 بعد تسديد تصويبة صاروخية ولكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد الأهلي مرمى المقاصة بهجمة مزدوجة في الدقيقة 41 بعد تصويبة بقدم حسين الشحات يبعدها حارس المقاصة ثم ارتدت وصوبها أفشة في المرمى ولكن أبعدها الحارس للمرة الثانية، وأحرز حسين الشحات ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 43 بعد استلام تمريرة بينية من أفشة وصوبها على يسار محمد مجدي حارس المقاصة، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية.

وأجرى المقاصة تغييرين بنزول مصطفى صاصا وعلي غزال بدلا من عل فتحي وحسام عبد الواحد، صوب اليو ديانج تصويبة قوية على مرمى المقاصة في الدقيقة 46 ولكن أنقذها محمد مجدي ومنع مرماه من هدف رابع، وهدد محمد شريف مرمى المقاصة في الدقيقة 50 داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها دفاع الفريق الفيومي وحولها إلى ركنية.

وأجرى المقاصة ثالث تغييراته بنزول سعيد الونش بدلا من علي المصري في الدقيقة 51 ، فيما أجرى الأهلي أول تغيير بنزول عمرو السولية في الدقيقة 55 بدلا من حمدي فتحي، في محاولة منه لإراحة فتحي وتجهيز السولية قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة المقاصة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويخوض المقاصة مباراة الأهلي بتشكيل مكون من: محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ في الدفاع، علي المصري – سيرجي إريك – محمد محسن ليلة في الوسط، حسام عبد الواحد – كريم حلاوة – رشيد أحمد في الهجوم

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من، أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة اليوم.



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (1)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (2)



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