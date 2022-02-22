شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 22/ 2/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها.. أبو جبل يحرس عرين الزمالك أمام الوداد المغربى بدورى الأبطال، كارتيرون يطبق خطة مواجهة الوداد قبل السفر إلى المغرب، وطارق حامد يواصل التأهيل ويبتعد عن التدريب الجماعى.

أبو جبل يحرس عرين الزمالك أمام الوداد المغربى بدورى الأبطال

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على إسناد مهمة حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الوداد المغربى لمحمد أبو جبل، خاصة بعدما تألق الحارس فى لقاء ساجرادا الأنجولى الأخير والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كارتيرون يطبق خطة مواجهة الوداد قبل السفر إلى المغرب

خاض لاعبو الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خططية خلال تدريب اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

طارق حامد يواصل التأهيل ويبتعد عن التدريب الجماعى للزمالك

واصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة قوية في الركبة.

تقوية العضلات والمرونة أبرز ملامح تدريب الزمالك استعدادًا للوداد

خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية وتأهيلية خاصة خلال تدريب اليوم الذى أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقبلة.

زيزو يطير إلى المغرب للحاق بالزمالك أمام الوداد بعد التعافى من كورونا

نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال استعداده للسفر إلى المغرب من أجل الانضمام إلى بعثة نادي الزمالك التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة بدوري أفريقيا، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

الزمالك والوداد وجهاً لوجه قبل موقعة الدار البيضاء

يواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي، فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

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