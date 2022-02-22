شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يحرس عرين الزمالك أمام الوداد المغربى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على إسناد مهمة حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الوداد المغربى لمحمد أبو جبل، خاصة بعدما تألق الحارس فى لقاء ساجرادا الأنجولى الأخير والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفضل كارتيرون الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق بالبطولة الأفريقية، على أن يتم اسناد بعض مباريات الدورى لمحمد عواد حتى يحافظ على جاهزية الثنائى.

ويتمسك مسئولي نادي الزمالك، بتجديد عقد أبو جبل والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد المحادثات التي دارت بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء على مدار الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة، فتح مسئولي الزمالك، ملف تجديد عقد محمد أبو جبل، وأبدى حارس العرين الأبيض، مرونة كبيرة في توقيع عقد جديد، وتمسكه بالاستمرار في ميت عقبة، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، جلسات مكثفة بين الحارس ومسئولي ناديه لحسم الملف بشكل رسمي وتوقيع العقود.

ويسعى نادي الزمالك لسرعة حسم ملف تجديد محمد أبو جبل بعد دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع اللاعب لضمه مجانا وفقا لتقارير صحفية سعودية صادرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تألق أبو جبل الملفت للنظر مع المنتخب الوطنى في كأس أمم أفريقيا الأخيرة ومساهمته في تأهل الفراعنة للمباراة النهائية قبل خسارة اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.