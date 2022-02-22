شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاهلى ومصر المقاصة في الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري ويتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وخاض الأهلي مباراة المقاصة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.