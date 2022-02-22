شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل شابات اليد مع أنجولا 24 / 24 فى بطولة أفريقيا بغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 مع نظيره الأنجولى بنتيجة 24/24 فى ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى غينيا.

وفاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على بوركينا فاسو بنتيجة 51 / 25 فى ثانى مواجهاته بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للشابات فى نسختها الـ28 لكرة اليد والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022 أول أمس الأحد، ليضمن التأهل إلى كأس العالم بسلوفينيا شهر يوليو القادم.

بدأ منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 مشواره الأفريقى بالفوز على زامبيا بنتيجة 47/18 فى أول مواجهاته أمس بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا.

وكانت آخر استعدادات منتخبنا الوطنى للشابات لهذه البطولة بإقامة معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 3 إلى 10 فبراير الجارى تخلل المعسكر خوض بعض المباريات الودية مع الفرق البولندية.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على المتخبات الوطنية المصرية للإناث.

ويضم جهاز منتخب الشابات، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - ايمان مرجان مدير إدارى - دكتورة منة الله بدوى.