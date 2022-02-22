شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن هدفى ميكيسونى فى المقاصة: العو جه العو حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حساب النادى الاهلى على هدفى الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب النادى الأهلى، في شباك مصر المقاصة، في المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسوني تقدم الأهلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الأهلى على موقع "فيس بوك"، صورة لميكيسونى معلقا عليها: " العو جه العو حضر".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاصة بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

بدا الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على دفاع الفريق الفيومي في محاولة لحسم المباراة مبكرا خاصة من الجبهة اليسرى، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة في اول 5 دقائق، وتسلم محمد شريف كرة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الـ18 وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الفيومي.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسوني تقدم الأهلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى المقاصة بعد تسجيل الهدفين وسدد حمدي فتحي تصويبة قوية على مرمى الفريق الفيومي في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة، ولم يهدد المقاصة مرمى محمد الشناوي طيلة أول 30 دقيقة من عمر المباراة.

وهدد ياسر إبراهيم مرمى المقاصة بكرة رأسية في الدقيقة 33 ولكن أمسك بها محمد مجدي حارس المقاصة، ومنع مرماه من استقبال الهدف الثالث، وهدد رشيد أحمد لاعب المقاصة لاعب الأهلي في الدقيقة 35 بعد تسديد تصويبة صاروخية ولكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد الأهلي مرمى المقاصة بهجمة مزدوجة في الدقيقة 41 بعد تصويبة بقدم حسين الشحات يبعدها حارس المقاصة ثم ارتدت وصوبها أفشة في المرمى ولكن أبعدها الحارس للمرة الثانية، وأحرز حسين الشحات ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 43 بعد استلام تمريرة بينية من أفشة وصوبها على يسار محمد مجدي حارس المقاصة، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية.