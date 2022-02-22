شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك أمام سموحة فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمابك أمام نظيره سموحة بنتيجة 3/1 فى إطار مواجهات الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

تشهد هذه الجولة السادسة بخلاف لقاء الزمالك ، مباريات بين كل من: بتروجت مع هليوبوليس و التى إنتهت بفوز الأخير 3/0 ومصر للبترول مع سبورتنج و التى إنتهت بفوز الفريق السكندرى 3/1 و الأهلى مع طلائع الجيش والتى إنتهت بفوز الاحمر 3/0 على صعيد المجموعة الأولى، بينما فاز الاتحاد السكندرى على الطيران 3/0 على صعيد المجموعة الثانية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي إلى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم، من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.