شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل فخر الدين بن يوسف عن العودة لبيراميدز بعد تجدد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، بسبب تجدد إصابته فى العضلة الخلفية.

وتجددت إصابة فخر الدين بن يوسف فى العضلة الخلفية بعدما كان تماثل للشفاء وبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه إلا إنها تجددت مرة أخرى ليحتاج اللاعب لفترة تأهيل تصل لـ 10 أيام حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه.

ويضم بيراميدز العديد من العناصر المميزة والتى أدت لعدم تأثر الفريق بغياب أى لاعب، وظهر فى المباريات الماضية تألق لافت للأنظار للمهاجم الجنوب أفريقى فاخرى لاكاى.

ونجح مسئولو نادى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى فى إبرام عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن صفقتا الجنوب أفريقى لاكاى والبوركينابى إبراهيم توريه كانا الأبرز ضمن سوق الانتقالات فى مصر، خاصة أن الثنائى من أصحاب المهارات العالية والقوة البدنية الكبيرة، وتم التعاقد معهما فى صمت ودون حدوث ضجة فى الميركاتو.

فى سياق أخر، رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق بيراميدز، إجراء تعديلات على جهازه المعاون وضم عناصر جديدة بعد رحيل حمد إبراهيم المدرب العام الذى تولى مهمة قيادة فريق الإسماعيلى خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز، كما رحل المدرب عمرو مختار من أجل الانضمام لجهاز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للعمل معه كمدرب ضمن جهازه المعاون فى منتخب الإمارات.

وفضل إيهاب جلال أن يكمل مهمته مع بيراميدز بالجهاز المعاون الحالى الذى يضم محمود فتح الله وأحمد حسام وعلى طه ومصطفى كمال مدرب الحراس.