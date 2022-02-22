سامي قمصان يتحدث عن.. إيجابيات مباراة المقاصة.. وتحدي صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى سامي قمصان، مدرب عام النادي الأهلي، رضاه عن أداء فريقه خلال المباراة التي جمعته بنظيره مصر المقاصة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوزهم برباعية نظيفة.

وأضاف قمصان، في تصريحات لفضائية الأهلي عقب المباراة:"موسيماني كان يُريد منح اللاعبين أكثر عدد من الدقائق لتجهيزهم، فاليوم لويس ميكيسوني شارك وأدى أداءًا مميزًا وسجل هدفين، وكذلك عاد حسام حسن ومحمد محمود، موسيماني يتحدث دائمًا عن ضرورة التفكير في الهدف الأول لفك الفرق الدفاعية في بداية المباريات".

وتابع مدرب عام النادي الأهلي:"سنعمل على الاستعداد بصورة جيدة لمباراة صندوانز، فهي مباراة بمثابة تحدي أكبر لنا لنتصدر المجموعة ونفوز على فريق كبير مثل صنداونز".

وأتم قمصان تصريحاته بقوله:"رجوع محمد الشناوي أمر جيد بالنسبة لنا وقوة كبيرة وعلي لطفي أيضًأ أدى بصورة جيدة في المباريات الماضية وكأس العالم للأندية".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صنداونز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.