مباشر.. ثلاثاء الأبطال.. تشيلسي 1-0 ليل.. فياريال 0-1 يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي تشيلسي وليل، فياريال ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي وليل

تشكيل تشيلسي: ميندي، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبلكويتا، كانتي، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، حكيم زياش، كاي هافرتز، بوليسيتش.

تشكيل ليل: جارديم، سيليك، فونتي، بوتمان، ديالو، أونانا، كسكا، أندريا، سانشيس، بامبا، جوناثان.

فياريال ويوفنتوس

تشكيل يوفنتوس: تشيزني، دي تشيليو، دي ليخت، دانيلو، أليكس ساندرو، مكيني، رابيو، لوكاتيلي، فلاهوفيتش، موراتا، كوادرادو.

تشكيل فياريال: رولي، راؤول ألبيول، باو توريس، داني باريخو، كابوي، فويث، تشيكويزي، دانجوما، لو سيلسو، ألبيرتو مورينو، بيدرازا.

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