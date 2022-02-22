بيان رسمي.. الإسماعيلي يؤكد احترامه لبيراميدز.. ويُفسر تصريحات الكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا أكد خلاله احترامه الكامل لكافة الأندية المصرية بوجه عام، ونادي بيراميدز على وجه الخصوص، بعد ساعات قليلة من تصريحات يحيى الكومي رئيس الدراويش.

وبحسب ما جاء في بيان الإسماعيلي، فإن إدارة النادي تؤكد على احترامها وتقديرها لإدارة نادي بيراميدز وملاكه وجماهيره، مع التأكيد على عدم التدخل من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية الأخرى.

وكان يحيى الكومي قد تحدث في تصريحات تليفزيونية ليؤكد على سعيه لعمل توأمة مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على أموال للنادي الإسماعيلي على سبيل الرعاية.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

"يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه لكافة الأندية المصرية، ولنادي بيراميدز على وجه الخصوص، مثمنًا موقفهم الرائع مع النادي بالموافقة على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للفريق من أجل تدريب النادي الإسماعيلي كمدير فني للفريق الاول.

ويوضح مجلس الإسماعيلي، أن ما صدر من تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لإحدى القنوات الفضائية تم تفسيرها بشكل خاطئ، ويؤكد النادي الاسماعيلي مره اخري علي احترامه وتقديره لنادي بيراميدز وملاكه ومجلس إدارته وجماهيره، وعدم تدخله من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية.

ويكرر مجلس إدارة الدراويش على احترامه لكافة الأندية المصرية متمنيًا لهم التوفيق، وأن تجربة نادي بيراميدز خلال فترة وجيزة أكدت نجاحها وأنها تجربة رائدة وفريدة في دخول دائرة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية بعد وقتٍ قصير من انطلاقها، وتستحق الإشادة والتقدير."