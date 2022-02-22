بالفيديو..ميكيسوني يفتتح أهدافه مع الأهلي بالدوري بثنائية خاطفة أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

افتتح المحترف الموزمبيقي بصفوف نادي الأهلي، لويس ميكيسوني، مسيرته التهديفية مع فريقه بالدوري بثنائية خاطفة في مرمى مصر المقاصة.

وسجل ميكيسوني الهدف الأول للأهلي بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الأول قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن في أغسطس الماضي، إتمام تعاقده رسميًا مع ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عامًا مع الأهلي، قبل مباراة مصر المقاصة في 5 مباريات بالدوري لم يُسجل خلالها بل صنع هدفًا.