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الإصابة تحرم مانشستر من جهود كافاني أمام أتلتيكو مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء أنه سيفتقد جهود مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني خلال المواجهة على ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني غدا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ولايزال كافاني يعاني من إصابة في الفخذ، حيث غاب عن أخر ثلاث مباريات لمانشستر في الممتاز.

وقال الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر إن كافاني لم يشارك في تدريبات الفريق في أخر أسبوعين وبالتالي لن ينضم لقائمة الفريق أمام أتلتيكو.

وأضاف رانجنيك "لا إيدي لن يتمكن من السفر ، هو لم يتدرب ولم يشارك في التدريبات في أخر أسبوعين".

وسجل كافاني هدفين خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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