في ليلة ميكيسوني.. الأهلي يكتسح المقاصة بفوز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي فوزا عريضا على مصر المقاصة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة شهدت تألق الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي افتتح أهدافه مع الأهلي بثنائية في دقيقتين، قبل أن يسجل حسين الشحات والبديل الشاب زياد طارق من تعزيز النتيجة إلى (4-0).

وبات هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي والمقاصة بالدوري، حيث تجاوز المارد الأحمر الرقم السابق بعد فوزه على الفريق الفيومي بنتيجة (4-1) في الموسم الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة من ثماني مباريات ليعود للانفراد بصدارة الدوري الأهلي، بينما استمر مصر المقاصة في المرتبة الـ15 وفي جعبته ثماني نقاط من عشر مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ثاني مباريات بطل إفريقيا بتلك المرحلة.

ملخص المباراة:

دخل الأهلي في أجواء المباراة سريعا وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق من عمر اللقاء بعدما استغل لويس ميكيسوني عرضية متقنة داخل المنطقة ليحولها بضربة رأسية تصدى لها محمد مجدي حارس المقاصة ببراعة، لكن حكم المباراة احتسب تسللا في النهاية.

واصل الأهلي تفوقه بعدما أطلق محمد شريف تسديدة قوية في الدقيقة الثامنة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المقاصة.

انتظر الأهلي حتى الدقيقة الـ13 ليسجل الهدف الأول عن طريق لويس ميكيسوني، حيث أطلق حسين الشحات تصويبة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لترتد الكرة إلى ميكيسوني خارج المنطقة ويحولها الموزمبيقي بتسديدة من خارج المنطقة إلى شباك الفريق الفيومي.

وعاد ميكيسوني بعد دقيقتين ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ليحولها بشكل رائع بتسديدة متقنة (لوب) فوق الحارس محمد مجدي لتتهادى إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ43، أحرز الأهلي الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات، بعدما حصل اللاعب على تمريرة أرضية من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، ليحولها بقدمه اليمنى مباشرة داخل شباك المقاصة، ويرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

الأهلي كان قريبا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ82 بعدما أرسل محمد مجدي أفشة عرضية إلى محمد شريف ليحولها تجاه مرمى المقاصة لكن تصدى لها الحارس وارتطمت بالقائم الأيسر، لتضيه فرصة هدف على الأحمر.

وتمكن البديل زياد طارق في أول مشاركة لها بالدوري من تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الـ87، بعدما تلقى تمريرة السولية ليسدد الكرة بقدمه اليسرى أرضية وتمر بين أقدام الحارس محمد مجدي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني، محمد شريف.

تشكيل مصر المقاصة: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم، هشام حافظ، علي المصري، سيرجي إريك، محمد محسن ليلة، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، رشيد أحمد.