الامارات | ترامب يتسبب في خسارة رونالدو 10 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتسبب في خسارة رونالدو 10 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام بريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسبب في خسارة مالية كبيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب صحيفة «ذا صن»، خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغ 10 ملايين يورو في عملية بيع لشقته التي كان يمتلكها في برج ترامب، وسط نيويورك، والتي اشتراها في 2015.

ووفقا للصحيفة، اشترى رونالدو الشقة عام 2015 مقابل 18 مليون يورو، حينما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه باعها في الفترة الأخيرة مقابل 8 ملايين يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن جائحة كورونا، وسمعة ترامب في الأوساط السياسية العالمية تسببت في انهيار القيمة السوقية للبرج المملوك له، ما جعل المستثمرين يعزفون عن شراء الشقق.

وأشارت إلى أن رونالدو كان قد عرض شقته للبيع عام 2019 لكنه لم يتمكن من بيعها.وذكرت أن رونالدو وضع سعر 10 ملايين يورو لبيع ثم خفض السعر إلى 9 ملايين ثم إلى 8 قبل أن يجد مشترٍ بصعوبة بالغة.

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