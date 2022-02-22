شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يؤكد تقديره لبيراميدز وإدارته .. ويوضح عدم تدخله فى سياسة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه لكافة الأندية المصرية، ولنادي بيراميدز على وجه الخصوص، مثمنًا موقفهم الرائع مع النادي بالموافقة على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للفريق من أجل تدريب النادي الإسماعيلي كمدير فني للفريق الاول.

ويوضح مجلس الإسماعيلي، أن ما صدر من تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لإحدى القنوات الفضائية تم تفسيرها بشكل خاطئ، ويؤكد النادي الاسماعيلي مره أخري علي احترامه وتقديره لنادي بيراميدز وملاكه ومجلس إدارته وجماهيره، وعدم تدخله من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية.

ويكرر مجلس إدارة الدراويش على احترامه لكافة الأندية المصرية متمنيًا لهم التوفيق، وأن تجربة نادي بيراميدز خلال فترة وجيزة أكدت نجاحها وأنها تجربة رائدة وفريدة في دخول دائرة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية بعد وقتٍ قصير من انطلاقها، وتستحق الإشادة والتقدير.

ويعد حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للإسماعيلي، هو المدرب رقم 68 في تاريخ النادي منذ عام 1947 ، وتولي " حمد " الإدارة الفنية للدراويش خلفًا للأرجنتيني خوان براون ليبدأ مهمته رسميًا بداية من لقاء الجونة والمقرر إقامتها مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات الدوري العام.

وأصبح لاعب الدراويش الأسبق، هو المدرب المصري رقم 38 والمدرب الإسماعيلاوي رقم 25 وجاءت قائمة المدربين علي النحو التالي ..