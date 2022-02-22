شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحكم ومراقب مباراة القسم الثالث خرجا قبل حدوث الاشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة عادل محفوظ أن المشادات التي حدثت في مباراة محلة حسن و سيدي غازي ، أقيمت بعد إنتهاء المباراة وخروج المراقب و حكم المباراة .

أضاف مسئولو لجنة مسابقات القسم الثالث أنه سيتم انتظار تقارير المراقب و الحكم غدًا من أجل إصدارالقرارات في المباراة.

قام جمهور فريق محلة حسن أحد أندية الدرجة الثالثة بالاعتداء على لاعبى و الجهاز الفني لفريق سيدي غازي عقب اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم والتي أدت الى عدة أصابات فى صفوف فريق سيدي غازي وتوجه الفريق الى مركز الشرطة لاثبات حالة التعدى عليهم من لاعبى محله حسن.

حيث تم نقل أكثر من لاعب لفريق سيدي غازي لمستشفى عام المحلة، وتم عمل بلاغ لإثبات الحالات المصابة.

و اندلعت اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي في المجموعة الثامنة بالقسم الثالث التي تتبع إشراف منطقة كفر الشيخ والتي أقيمت على ملعب محلة حسن وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد محلة حسن إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد سيدي غازي عند 16 نقطة في المركز الأخير.