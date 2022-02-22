شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئ اليد أمام كرواتيا 22/21 فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 22/21 فى الفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط، التى تستضيفها تركيا، بعد الفوز على تركيا فى الفترة الصباحية 29/14 بثان أيام المنافسة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئين اليد غدا الأربعاء مع إسبانيا و الكويت .

ونجح منتخب مصر فى الفوز بالثلاثة أشواط كاملة بنتيجة 9/4, 10/5,10/5.

وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.

ويشارك بالبطولة 9 منتخبات: منتخب تركيا ومنتخب كرواتيا ومنتخب مصر الوطنى ومنتخب اليونان ومنتخب إيطاليا ومنتخب الكويت ومنتخب مونتينيجروا ومنتخب رومانيا ومنتخب إسبانيا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد، ويضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مديرا فنيا، ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام، ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم مدير إدارى، ودكتور عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعبا هم: يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد أشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - أحمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال إبراهيم - محمد مؤمن.