شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلى بمرمى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز حسين الشحات لاعب فريق الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بمرمى مصر المقاصة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

بينما خاض فريق مصر المقاصة بقيادة تامر مصطفى اللقاء بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى .. محمد مجدي

فى خط الدفاع .. علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

فى خط الوسط .. علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

فى الهجوم .. حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (1)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (2)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (3)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (4)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (5)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (6)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (7)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (8)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (9)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (10)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (11)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (12)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (13)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (14)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (15)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (16)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (17)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (18)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (19)



مباراة الاهلى ومصر المقاصة (20)