شكرا لقرائتكم خبر عن أول 15 دقيقة.. الأهلي متقدم على المقاصة 2/0 عن طريق ميكيسوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد المقاصة بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

بدا الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على دفاع الفريق الفيومي في محاولة لحسم المباراة مبكرا خاصة من الجبهة اليسرى، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة في اول 5 دقائق، وتسلم محمد شريف كرة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الـ18 وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الفيومي.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسوني تقدم الأهلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

ويخوض الأهلي مباراة المقاصة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليود يانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن وعمرو السولية ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويخوض المقاصة مباراة الأهلي بتشكيل مكون من: محمد مجدي في حراسة المرمى، علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ في الدفاع، علي المصري – سيرجي إريك – محمد محسن ليلة في الوسط، حسام عبد الواحد – كريم حلاوة – رشيد أحمد في الهجوم

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من، أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة اليوم.



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