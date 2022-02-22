شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ميكسونى يتقدم للأهلى بهدفين في مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم لويس ميكيسوني مهاجم فريق الاهلى بهدفين لفريقه بمرمى مصر المقاصة في الدقيقة 13 ، 15 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

بينما خاض فريق مصر المقاصة بقيادة تامر مصطفى اللقاء بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى .. محمد مجدي

فى خط الدفاع .. علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

فى خط الوسط .. علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

فى الهجوم .. حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد