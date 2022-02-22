شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته.. والشعباني يحذر من الاستهانة بإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق النادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة العاشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غدا الأربعاء على ستاد برج العرب.

وقبل بدء المران حرص المدير للفريق معين الشعباني على الاجتماع بلاعبيه مطالبًا اياهم بغلق صفحة مباراة مازيمبي الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام فريق ايسترن كومباني مشددًا على لاعبيه بضرورة التعامل مع المباراة بجدية تامة وعدم الالتفات لموقع فريق ايسترن كومباني بجدول المسابقة ، خاصة بعد نجاحه في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة وهو الأمر الذي قد يضفي مزيدًا من الصعوبة على المباراة التي يدخلها المصري برصيد أربعة عشر نقطة في المركز السادس ، بينما يدخلها فريق ايسترن كومباني برصيد نقطتين فقط في المركز الثامن عشر والأخير.

أما عن المران فحرص خلاله الحهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني على وضع لمساته النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد ، حيث لقن الجهاز الفني للاعبيه العديد من الجمل الخططية والتكتيكية ، وشهدت التقسيمة المصغرة التي اختتم بها المران تألق عدد من اللاعبين.