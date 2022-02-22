شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى إطار مواجهات الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

تشهد هذه الجولة السادسة بخلاف لقاء الأهلى والطلائع ، مباريات بين كل من: بتروجت مع هليوبوليس و التى إنتهت بفوز الأخير 3/0 ومصر للبترول مع سبورتنج و التى إنتهت بفوز الفريق السكندرى 3/1 على صعيد المجموعة الأولى، بينما يلاقى الاتحاد السكندرى مع الطيران وإيسترن كومبانى مع الترسانة وسموحة مع الزمالك على صعيد المجموعة الثانية.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي إلى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم، من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.