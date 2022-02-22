شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد السكندرى وإنبى لغياب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مراقب مباراة انبى والاتحاد السكندرى المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعت الفريق اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء الغاء المؤتمر بداع عدم وجود صحفيين.

وانتهت المباراة بفوز انبى بهدف دون رد وجاء الهدف عن طريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وجاء من هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة لمروان داوود على الجانب الأيسر الذي مررها لداخل منطقة الجزاء وسددها إيبوكا من لمسة واحدة لتمر بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يقفز فريق إنبى تحت قيادة مدربه حلمى طولان، إلى المركز الثامن برصيد 13 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 10 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات، سجل 15 هدفا واستقبل 17 هدفا.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي: "حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، والدفاع: علي فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - مروان داوود، وفي الوسط: أحمد العجوز - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - جرجس مجدي - خالد رضا، والمهاجم: جون إيبوكا".

فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد يحيى، والدفاع: كريم يحيى - ساليفو مورو - عبد الله نصيب - صبري رحيل، والوسط: سعيدو سيمبوري - عبد الغني محمد - كريم الديب - خالد الغندور - أحمد عادل ميسي، والمهاجم: أوجوستينو مابولولو".