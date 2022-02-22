شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. موسيمانى يطمئن على " عم حارس " قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمئن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى على " عم حارس " مسئول غرفة ملابس الفريق الأحمر قبل أنطلاق مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب عدم مقابلته منذ فترة كبيرة بسبب سفر الفريق الأيام الماضية الى الامارات و المشاركة في كأس العالم للاندية و السفر الى السودان ومواجهة الهلال السودانى في دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء تشكيل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

بينما خاض فريق مصر المقاصة بقيادة تامر مصطفى اللقاء بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى .. محمد مجدي

فى خط الدفاع .. علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

فى خط الوسط .. علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

فى الهجوم .. حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد



موسيمانى يطمئن على عم حارس (2)



موسيمانى يطمئن على عم حارس (3)



موسيمانى يطمئن على عم حارس (4)