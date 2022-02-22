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الامارات | تأهل الشارقة والبطائح إلى نهائي دوري الصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشارقة والبطائح إلى نهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الشارقة والبطائح لخوض المباراة النهائية لدوري درع الخمسين لكرة قدم الصالات.

وشهدت مباراتي الاياب للدور نصف النهائي التي اقيمتا مساء اليوم الثلاثاء، تعادل البطائح مع ضيفه الظفرة (5-5) ليصعد البطائح بفضل فوزه في مباراة الذهاب(3-2)، وفي المباراة الثانية صعد الشارقة للنهائي بالرغم من تعادله مع مضيفه اتحاد كلباء (3-3) مستفيدا من فوزه في الذهاب (3-2) ايضا.

 

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